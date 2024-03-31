Партия Эрдогана вышла в лидеры на муниципальных выборах в Турции

Партия справедливости и развития (ПСР) президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана лидирует на муниципальных выборах, сообщил телеканал TRT.

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Выборы состоялись в воскресенье. После обработки 13% голосов ПСР лидирует с 38,6% голосов.

Основным конкурентом правящего блока является Народно-республиканская партия. Она набирает 35,26% голосов. Явка на выборах составила 75,4%.

В мае 2023 года Эрдоган победил на выборах президента Турции с результатом 52,13% голосов, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ВыборыРеджеп Тайип ЭрдоганТурция

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