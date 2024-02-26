Парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО

Во время заключительного голосования 188 депутатов выступили за ратификацию, шестеро - против, четыре депутата не голосовали.

Венгрия оставалась последней из стран-союзников, кто не ратифицировал членство Швеции в альянсе. Таким образом, страна официально станет 32-м членом НАТО.

Ранее глава шведской военной разведки Томас Нильссон назвал Россию главной угрозой стране, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

