Парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО
26 февраля 202418:49
Парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО, сообщает РИА Новости.
Во время заключительного голосования 188 депутатов выступили за ратификацию, шестеро - против, четыре депутата не голосовали.
Венгрия оставалась последней из стран-союзников, кто не ратифицировал членство Швеции в альянсе. Таким образом, страна официально станет 32-м членом НАТО.
Ранее глава шведской военной разведки Томас Нильссон назвал Россию главной угрозой стране, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru