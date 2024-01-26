Захарова раскритиковала членство Швеции в НАТО

По её словам, в этой связи Россия намерена предпринимать ответные меры, в том числе военно-технического характера, с целью «купирования угроз обороноспособности страны».

«С их конкретным содержанием определимся по мере того, какие будут приняты меры в рамках интеграции Швеции в НАТО, включая возможное размещение на территории этой страны ударных натовских систем, вооружений и сил», - указала дипломат.

Она также добавила, что вступление Швеции в НАТО «вряд ли усилит в простых шведах чувство защищенности».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально дал согласие на присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

