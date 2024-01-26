Захарова раскритиковала членство Швеции в НАТО
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вступление Швеции в НАТО крайне негативно скажется как на уровне стабильности в Балтийском регионе, так и в Европе в целом, сообщает РИА Новости.
По её словам, в этой связи Россия намерена предпринимать ответные меры, в том числе военно-технического характера, с целью «купирования угроз обороноспособности страны».
«С их конкретным содержанием определимся по мере того, какие будут приняты меры в рамках интеграции Швеции в НАТО, включая возможное размещение на территории этой страны ударных натовских систем, вооружений и сил», - указала дипломат.
Она также добавила, что вступление Швеции в НАТО «вряд ли усилит в простых шведах чувство защищенности».
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально дал согласие на присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экранизация бестселлера Омера «Внутри убийцы» выйдет на «Кинопоиске» 22 февраля
- Сугробы в Москве достигли рекордных 46 сантиметров
- Захарова раскритиковала членство Швеции в НАТО
- Актер Кологривый поменял номер телефона после попадания в базу «Миротворца»
- Украина пригласила для участия в «мирном саммите» в Швейцарии Си Цзиньпина
- Пять голодных кошек устроили пожар в квартире в Уфе
- За сокрытие автомобильных номеров предлагают лишать прав на полтора года
- Путин дал старт строительству атомного ледокола «Ленинград» в Петербурге
- Суд с третьего раза принял миллиардный иск за «голую вечеринку»
- СК РФ: Поразившая Ил-76 в Белгородской области ракета запускалась из села Липцы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru