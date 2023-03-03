Додон назвал незаконной попытку переименовать молдавский язык в румынский

Бывший президент Молдавии Игорь Додон призвал отменить попытку переименования государственного языка в Молдавии на румынский. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

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Политик назвал антиконституционным переименование, а власти Молдавии, по мнению Додона, пошли на этот шаг, чтобы отвлечь внимание граждан от более актуальных проблем, с которыми столкнулась страна в последние месяцы.

«Государственный язык в Молдавии - молдавский. И точка», - сказал Додон.

Ранее местный парламент в отсутствие оппозиционных политиков принял антироссийскую декларацию, осудив действия России против Украины. Политики требуют вывода российских войска, а также призывают к созданию «специального трибунала».

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ФОТО: РИА Новости/Sputnik/Мирослав Ротарь
ТЕГИ:МолдавияИгорь Додон
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