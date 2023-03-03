Додон назвал незаконной попытку переименовать молдавский язык в румынский
Бывший президент Молдавии Игорь Додон призвал отменить попытку переименования государственного языка в Молдавии на румынский. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Политик назвал антиконституционным переименование, а власти Молдавии, по мнению Додона, пошли на этот шаг, чтобы отвлечь внимание граждан от более актуальных проблем, с которыми столкнулась страна в последние месяцы.
«Государственный язык в Молдавии - молдавский. И точка», - сказал Додон.
Ранее местный парламент в отсутствие оппозиционных политиков принял антироссийскую декларацию, осудив действия России против Украины. Политики требуют вывода российских войска, а также призывают к созданию «специального трибунала».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru