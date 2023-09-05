Парламент Грузии отказался перенести День Победы на 8 мая

Автором инициативы являются оппозиционныео депутаты Теона Акубардия и Армаз Ахвледиани, которые выступили с предложением перенести праздник с 9-го на 8-е мая и внести соответствующие предложения в Трудовой кодекс республики.

Парламентарии указали, что все желающие могут по-прежнему отмечать День Победы 9-го мая, однако официально это следует делать вместе с Европой, то есть 8-го числа.

Для принятия поправок требовалось согласие 76 депутатов, однако предложение Акубардии и Ахвледиани поддержали только 20 парламентариев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал одобренный Верховной Радой закон, согласно которому празднование Дня победы в стране переносится с 9 на 8 мая, и в этот день страна будет отмечать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

