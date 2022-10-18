Парламент Эстонии признал РФ «государством, поддерживающим терроризм»
Парламент Эстонии признал Россию «государством, поддерживающим терроризм». Заявление поддержали 88 депутатов парламента, воздержавшихся или проголосовавших против не было.
В проекте заявления говорится, что Эстония «жестко осуждает военные действия Российской Федерации против Украины и незаконную аннексию захваченной в ходе агрессии территории». В документе также говорится, что республика «никогда не признает нарушение территориальной целостности Украины в результате агрессии и проведения фальшивых референдумов».
Кроме того, в заявлении утверждается, что Россия стала самой большой угрозой миру в Европе и во всем мире. Парламент призывает международное сообщество принять аналогичные декларации и дать отпор агрессору.
Согласно проекту, эстонский парламент поддерживает требование лишить Российскую Федерацию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН и призывает государства-члены Евросоюза к применению дополнительных экономических санкций против России и ее союзника Белоруссии.
Ранее аналогичное решение в отношении России принял сейм Латвии.
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