Парламент Эстонии признал РФ «государством, поддерживающим терроризм»

Кроме того, в заявлении утверждается, что Россия стала самой большой угрозой миру в Европе и во всем мире. Парламент призывает международное сообщество принять аналогичные декларации и дать отпор агрессору.

Согласно проекту, эстонский парламент поддерживает требование лишить Российскую Федерацию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН и призывает государства-члены Евросоюза к применению дополнительных экономических санкций против России и ее союзника Белоруссии.

Ранее аналогичное решение в отношении России принял сейм Латвии.



