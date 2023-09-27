Парламент Эстонии не одобрил закон о сносе советских памятников

Эстонский парламент (рийгикогу) отказался принимать закон о демонтаже памятников советского периода. Об этом сообщила газета Postimees.

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По информации издания, парламентарии сочли текущую редакцию закона недопустимой.

В марте президент Эстонии Алар Карис заявил, что инициатива содержит недостаточно четкие формулировки и противоречит конституции.

Правительство страны в ноябре 2022 года одобрило поправки в строительный кодекс. Они облегчают снос памятников советским воинам - освободителям.

Накануне комитет по иностранным делам парламента Эстонии предложил переименовать российский Калининград и Кенигсберг, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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