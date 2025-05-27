Парад в США в честь союзников по Второй мировой войне прошел без российского флага

В Вашингтоне участники парада в День Поминовения, почитающий память о погибших в войнах граждан США, пронесли флаги стран Антигитлеровской коалиции, однако флага России представлено не было, сообщает РИА Новости.

Трамп назвал наибольшим вклад США в победу во Второй мировой войне

Также отсутствовали многие другие флаги стран-участниц коалиции. Традиция появилась в 1868 году, после гражданской войны в США.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал прокламацию, устанавливающую Днём Победы во Второй мировой войне 8 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Вторая Мировая ВойнаСША

Горячие новости

Все новости

партнеры