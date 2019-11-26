Папа Римский сообщил, что молится за Путина и весь народ России
Папа Римский Франциск на обратном пути из Японии и Таиланда отправил телеграммы с пожеланиями и молитвами главам тех стран, над которыми он пролетал, в их число вошел и президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на службу печати Святого престола.
Папа Римский совершал апостольский визит в Таиланд с 20 по 23 ноября, по данным СМИ, поводом для события стало 350-летие основания в стране апостольского викариата. Следующие три дня он провел в Японии. В тексте телеграммы, которую получил президент России, Папа Римский заверил, что на пути в Рим молится за весь народ России и взывает к божьему благословению, а также шлет сердечные приветствия лично лидеру РФ.
Традиционные приветственные послания также получили главы стран Прибалтики, Финляндии, Польши и Чехии и нескольких других государств Европы.
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