Папа Римский сообщил, что молится за Путина и весь народ России

Папа Римский совершал апостольский визит в Таиланд с 20 по 23 ноября, по данным СМИ, поводом для события стало 350-летие основания в стране апостольского викариата. Следующие три дня он провел в Японии. В тексте телеграммы, которую получил президент России, Папа Римский заверил, что на пути в Рим молится за весь народ России и взывает к божьему благословению, а также шлет сердечные приветствия лично лидеру РФ.

Традиционные приветственные послания также получили главы стран Прибалтики, Финляндии, Польши и Чехии и нескольких других государств Европы.