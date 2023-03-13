Папа Римский Франциск записал первый подкаст к 10-летию своего понтификата

Папа римский Франциск записал первый подкаст, который было решено назвать Popecast. Аудиозапись размещена на портале Vatican News, публикация посвящена 10-летию избрания понтифика на святой престол.

В разговоре с репортером издания Святого престола 86-летний глава римско-католической церкви рассказал, что помнит тот день, как будто происходило накануне. Франциск поделился субъективном ощущением очень быстрого течения времени. «Когда хочешь встретить сегодня, оно уже вчера», - заметил в связи с этим предстоятель.

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Особо Папа отметил душевные раны, которые он получает от войн, происходящих на Земле. Он назвал масштабные боевые столкновения «монстром, генерирующим человеческое страдание». Понтифик также подчеркнул, что мучается от гибели русских и украинцев – вне зависимости от их принадлежности к той или иной стране.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сегодня прокомментировал появившуюся информацию о возможном визите Папы Римского в Москву и Киев. Как отмечает НСН, пресс-секретарь президента РФ предложил дождаться официальных заявлений из Ватикана на этот счёт.

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ФОТО: РИА Новости
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