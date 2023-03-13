Папа Римский Франциск записал первый подкаст к 10-летию своего понтификата
Папа римский Франциск записал первый подкаст, который было решено назвать Popecast. Аудиозапись размещена на портале Vatican News, публикация посвящена 10-летию избрания понтифика на святой престол.
В разговоре с репортером издания Святого престола 86-летний глава римско-католической церкви рассказал, что помнит тот день, как будто происходило накануне. Франциск поделился субъективном ощущением очень быстрого течения времени. «Когда хочешь встретить сегодня, оно уже вчера», - заметил в связи с этим предстоятель.
Особо Папа отметил душевные раны, которые он получает от войн, происходящих на Земле. Он назвал масштабные боевые столкновения «монстром, генерирующим человеческое страдание». Понтифик также подчеркнул, что мучается от гибели русских и украинцев – вне зависимости от их принадлежности к той или иной стране.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сегодня прокомментировал появившуюся информацию о возможном визите Папы Римского в Москву и Киев. Как отмечает НСН, пресс-секретарь президента РФ предложил дождаться официальных заявлений из Ватикана на этот счёт.
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