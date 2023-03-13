Папа Римский Франциск записал первый подкаст к 10-летию своего понтификата

Особо Папа отметил душевные раны, которые он получает от войн, происходящих на Земле. Он назвал масштабные боевые столкновения «монстром, генерирующим человеческое страдание». Понтифик также подчеркнул, что мучается от гибели русских и украинцев – вне зависимости от их принадлежности к той или иной стране.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сегодня прокомментировал появившуюся информацию о возможном визите Папы Римского в Москву и Киев. Как отмечает НСН, пресс-секретарь президента РФ предложил дождаться официальных заявлений из Ватикана на этот счёт.

