Председатель союза староверов заявил, что папа Римский хочет встретиться с Путиным

Минобороны РФ: Российские войска прорвали оборону ВСУ на территории ЛНР

В ООН заявили, что у организации нет полномочий для проведения расследования ЧП на «Северных потоках»

Власти Сирии объявили, что поиск выживших после землетрясения окончен

В Америке до сих пор не знают, что за НЛО они сбили

Илон Маск опубликовал фото нового гендиректора Twitter