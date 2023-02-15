Председатель союза староверов заявил, что папа Римский хочет встретиться с Путиным

Папа Римский Франциск хотел бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным и обсудить план мирного урегулирования «противостояния России и Запада». Об этом заявил председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, поддерживающий переписку с понтификом.

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По его словам, у Франциска есть предложения по урегулированию ситуации.

«Он подтвердил желание переговоров с российским руководством, готовность приехать в Москву», — отметил Севастьянов в беседе с РИА Новости.

По словам председателя ВСС, в одном из писем папа поделился, что ему хотелось бы посетить российскую столицу «и поговорить с Путиным о плане мирного урегулирования в Европе».

Ранее папа Римский заявил, что открыт для встречи с президентами России и Украины, напоминает Газета.ру. По словам понтифика, он готов посетить и Москву, и Киев, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:Владимир ПутинПапа Римский Франциск
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