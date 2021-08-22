Лидер отрядов сопротивления в Панджшере ответил на ультиматум талибов

«Если они попробуют установить контроль над Панджшером, мы готовы с сопротивлению. Мы оказали сопротивление СССР, сможем оказать его и талибам», — заявил Масуд.

По мнению Масуда, «Талибан» не удержит долго власть в Афганистане, если будет принуждать людей признавать ее силой. Отказ радикалов от переговоров с панджшерским сопротивлением отдаляет окончание войны в стране, считает лидер повстанцев.

Напомним, афганская провинция Панджшер — единственный регион, не подконтрольный талибам. Там находятся один из лидеров отрядов сопротивления Ахмад Масуд и вице-президент Афганистана Амрулла Салех. После того, президент Ашраф Гани покинул страну, Салех назвал себя главой государства и пообещал никогда не сдаваться боевикам.

