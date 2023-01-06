Памятник Ломоносову демонтировали в Днепре

В Днепре демонтировали памятник русскому учёному Михаилу Ломоносову, сообщает украинское издание «Общественное. Новости».

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По его данным, скульптуру, установленную в 1971 году, сняли с постамента с использованием спецтехники. Отмечается, что демонтированный памятник будет передан на хранение коммунальному предприятию «Зооконтроль».

Ранее в Днепропетровске демонтировали памятник Герою Советского Союза Александру Матросову, сообщает RT.

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ФОТО: скриншот с видео / Суспiльне
ТЕГИ:ДнепропетровскУкраинаПамятник
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