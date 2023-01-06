Памятник Ломоносову демонтировали в Днепре
6 января 202315:28
В Днепре демонтировали памятник русскому учёному Михаилу Ломоносову, сообщает украинское издание «Общественное. Новости».
По его данным, скульптуру, установленную в 1971 году, сняли с постамента с использованием спецтехники. Отмечается, что демонтированный памятник будет передан на хранение коммунальному предприятию «Зооконтроль».
Ранее в Днепропетровске демонтировали памятник Герою Советского Союза Александру Матросову, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+3 439 / сут.
Умерли
394 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+4 685 / сут.
- В Китае чиновника приговорили к смертной казни за взятки на сумму $78 млн
- Молодёжную сборную России по хоккею не включили в состав участников ЧМ-2024
- Памятник Ломоносову демонтировали в Днепре
- Пригожин опроверг информацию о взятии Соледара
- В Минобороны РФ заявили о продолжении обстрелов украинской стороной
- Сборная Канады по хоккею выиграла молодёжный чемпионат мира
- Воздушную тревогу объявили в день прекращения огня на всей территории Украины
- Global Firepower: ВСУ вошли в список сильнейших армий мира
- Жителей Москвы предупредили о морозах в субботу
- Американский конгрессмен призвал не давать денег Украине после отказа Зеленского от перемирия
6 января 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru