Вакцину «Спутник Лайт» будут применять за рубежом
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что в России «основным вакцинным препаратом» будет «Спутник V», сообщает Интерфакс.
По его словам вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» будет применяться в других странах, которые «стремятся спасти как можно больше жизней своих граждан».
«Спутник Лайт" способен стать эффективным временным решением для многих стран, находящихся на пике заболеваемости новой коронавирусной инфекцией», - отметил он.
Дмитриев напомнил, что «Спутник Лайт» - это один укол вакцины «Спутник V», и выразил мнение, что его эффективность может составить до 85%.
Ранее центр имени Гамалеи получил от Минздрава РФ разрешение на клинические испытания препарата «Спутник Лайт», в которых примут участие 150 добровольцев, сообщает телеканал «360». Исследования продлятся до конца 2021 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru