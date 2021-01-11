Вакцину «Спутник Лайт» будут применять за рубежом

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что в России «основным вакцинным препаратом» будет «Спутник V», сообщает Интерфакс.

По его словам вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» будет применяться в других странах, которые «стремятся спасти как можно больше жизней своих граждан».

«Спутник Лайт" способен стать эффективным временным решением для многих стран, находящихся на пике заболеваемости новой коронавирусной инфекцией», - отметил он.

Дмитриев напомнил, что «Спутник Лайт» - это один укол вакцины «Спутник V», и выразил мнение, что его эффективность может составить до 85%.

Ранее центр имени Гамалеи получил от Минздрава РФ разрешение на клинические испытания препарата «Спутник Лайт», в которых примут участие 150 добровольцев, сообщает телеканал «360». Исследования продлятся до конца 2021 года.

