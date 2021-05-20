Власти Израиля поддержали прекращение огня против ХАМАС

Израильский кабинет по вопросам безопасности одобрил решение о прекращении огня против палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на неназванные израильские СМИ.

По данным местных СМИ, одностороннее прекращение огня будет начато в 02:00 пятницы. Ранее в четверг лидеры ХАМАС поставили в известность ливанскую группировку "Хезболла" о согласии начать перемирие в конфликте с Израилем. Телеканал «Аль-Джазира» передавал, что о намерении прекратить обстрелы Израиль сообщил через египетских посредников.

При этом, как передает ряд изданий, члены ХАМАС ужесточили требования к Израилю, включив в перемирие ряд требований по отношению к Храмовой горе и Иерусалиму. Отмечается, что Израиль не может принять эти условия.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Вяткин
ТЕГИ:ХамасПеремириеСектор ГазаПалестинаИзраиль
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