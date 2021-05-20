Глава МИД Палестины счел решение Израиля прекратить огонь «недостаточным»

Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики заявил, что одного решения Израиля о прекращении огня "недостаточно". Об этом сообщает ТАСС.

Министр анклава заявил на встрече в штаб-квартире ООН отметил, что одностороннее перемирие прекратит массовые убийства и агрессию, однако подчеркнул, что этого "совершенно недостаточно". По мнению Рияд аль-Малики, военные Армии обороны Израиля осквернили мечеть Аль-Акса и другие святыни.

Также глава МИД отметил, что меры Израиля, как, например, выселение палестинцев из их домов в квартале Шейх-Джаррах, неприемлемы.



