Палата представителей США снова не выбрала спикера

Конгресс нового созыва начал работу 3 января. Нового спикера нижней палаты планировали выбрать в тот же день. Прошли три тура голосования, но победитель так и не был выбран. Заседание завершилось вечером 3 января, четвертый тур голосования состоялся на следующий день.

На пост спикера баллотировались: республиканцы Кевин Маккарти и Эндрю Биггс и демократ Хаким Джеффрис, которым не удалось одержать победу. Даже лидер республиканцев Маккарти не смог набрать поддержку достаточного числа однопартийцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

