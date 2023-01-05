Палата представителей США снова не выбрала спикера
Члены Палаты представителей американского Конгресса на заседании 4 января в пятый раз не смогли выбрать нового спикера, сообщает «РЕН ТВ».
Конгресс нового созыва начал работу 3 января. Нового спикера нижней палаты планировали выбрать в тот же день. Прошли три тура голосования, но победитель так и не был выбран. Заседание завершилось вечером 3 января, четвертый тур голосования состоялся на следующий день.
На пост спикера баллотировались: республиканцы Кевин Маккарти и Эндрю Биггс и демократ Хаким Джеффрис, которым не удалось одержать победу. Даже лидер республиканцев Маккарти не смог набрать поддержку достаточного числа однопартийцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+3 328 / сут.
Умерли
394 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+4 942 / сут.
- Палата представителей США снова не выбрала спикера
- Эстония передаст замороженные российские активы Киеву
- Вучич рассказал, что 2023 год станет еще более сложным, чем 2022-й
- В Иркутске два ребенка провалились под лед
- Reuters: в Киеве призвали послать миротворцев ООН на Запорожскую АЭС
- Более 10 человек пострадали при обстреле ВСУ жилого квартала в Васильевке
- Мантуров полетал на новом российском самолете МС-21
- Пригожин заявил о смерти военного журналиста РИА ФАН Кирилла Романовского
- Захарова заявила, что Италия не может быть посредником между Россией и Украиной
- Глава ДНР Пушилин отметил героизм российских военных в Макеевке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru