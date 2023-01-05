Палата представителей США снова не выбрала спикера

Члены Палаты представителей американского Конгресса на заседании 4 января в пятый раз не смогли выбрать нового спикера, сообщает «РЕН ТВ».

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Конгресс нового созыва начал работу 3 января. Нового спикера нижней палаты планировали выбрать в тот же день. Прошли три тура голосования, но победитель так и не был выбран. Заседание завершилось вечером 3 января, четвертый тур голосования состоялся на следующий день.

На пост спикера баллотировались: республиканцы Кевин Маккарти и Эндрю Биггс и демократ Хаким Джеффрис, которым не удалось одержать победу. Даже лидер республиканцев Маккарти не смог набрать поддержку достаточного числа однопартийцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:СШАКонгресс США
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