Илона Маска предложили номинировать на Нобелевскую премию мира
Депутат Европарламента от Словении Бранко Гримс заявил в соцсети X, что предложил номинировать на Нобелевскую премию мира в 2025 году американского предпринимателя Илона Маска за продвижение идей мира и поддержку свободы слова.
В своем обращении Гримс поблагодарил всех тех, кто способствовал выдвижению Маска.
Кроме того, Евродепутат разместит в соцсетях письмо от Норвежского Нобелевского института, в котором сообщалось о принятии его предложения.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что певица Монеточка (Елизавета Гырдымова, признана в России иноагентом) и музыкант Noize MC (Иван Алексеев, признан в России иноагентом) номинированы на Нобелевскую премию мира 2025 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru