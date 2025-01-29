Илона Маска предложили номинировать на Нобелевскую премию мира

В своем обращении Гримс поблагодарил всех тех, кто способствовал выдвижению Маска.

Кроме того, Евродепутат разместит в соцсетях письмо от Норвежского Нобелевского института, в котором сообщалось о принятии его предложения.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что певица Монеточка (Елизавета Гырдымова, признана в России иноагентом) и музыкант Noize MC (Иван Алексеев, признан в России иноагентом) номинированы на Нобелевскую премию мира 2025 года.

