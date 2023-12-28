Пакистан отказался от празднования Нового года
Пакистан отказался праздновать Новый год в знак солидарности с Палестиной, сообщил телеканал Geo со ссылкой на заявление временного премьер-министра страны Анваара-уль-Хук Какара.
Он напомнил, что власти Палестины в этом году отказались от проведения праздничных мероприятий в честь Нового года. Временный премьер-министр призвал граждан страны проявить солидарность с «угнетенными палестинцами».
Также о запрете новогодних празднований заявили власти города Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).
По данным Минздрава Палестины, в секторе Газа число погибших при ударах Израиля достигло 21,3 тысячи. Ранения получили 55,5 тысячи жителей анклава, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В работе Telegram зафиксированы сбои
- В Москве пройдут рейды ГИБДД по выявлению нетрезвых водителей
- Россиянку приговорили к лишению свободы за вербовку в экстремистскую организацию
- Эксперт исключил снижение ключевой ставки ЦБ в первой половине 2024 года
- В Крыму назвали ущерб Феодосии в результате атак ВСУ минимальным
- Пакистан отказался от празднования Нового года
- Кадыров поставил подпись в поддержку выдвижения Путина на пост президента РФ
- Суд приговорил россиянина к трем с половиной годам колонии за избиение детей
- Госдолг Молдавии достиг исторического максимума
- «АвтоВАЗ» выпустит 12 новых моделей до 2030 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru