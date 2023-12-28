Пакистан отказался от празднования Нового года

Он напомнил, что власти Палестины в этом году отказались от проведения праздничных мероприятий в честь Нового года. Временный премьер-министр призвал граждан страны проявить солидарность с «угнетенными палестинцами».

Также о запрете новогодних празднований заявили власти города Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

По данным Минздрава Палестины, в секторе Газа число погибших при ударах Израиля достигло 21,3 тысячи. Ранения получили 55,5 тысячи жителей анклава, передает «Радиоточка НСН».

