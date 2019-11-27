ОЗХО одобрила внесение «Новичков» в список запретных химикатов

Члены Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) единогласно одобрили внесение в список запрещённых химикатов четырёх веществ семейства «Новичок», пишет ТАСС.

Отмечается, что на повестку были вынесены два предложения — от Канады, США и Нидерландов, а второе от России. РФ предложила более расширенный перечень веществ, рекомендуемых к запрету. В список вошло и вещество, найденное во время инцидента в Солсбери.