ОЗХО одобрила внесение «Новичков» в список запретных химикатов

27 ноября 201919:05

Члены Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) единогласно одобрили внесение в список запрещённых химикатов четырёх веществ семейства «Новичок», пишет ТАСС.

Отмечается, что на повестку были вынесены два предложения — от Канады, США и Нидерландов, а второе от России. РФ предложила более расширенный перечень веществ, рекомендуемых к запрету. В список вошло и вещество, найденное во время инцидента в Солсбери.

Дипакадемия МИД: Санкции США по делу Скрипалей - часть их внутренней борьбы

Напомним, что в отравлении бывшего полковникa Глaвного рaзведывaтельного упрaвления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервнопаралитическим веществом «Новичок» в Солсбери 4 марта 2018 года Великобритания подозревает россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Bellingcat якобы разоблачил, как агентов ГРУ Александра Мишкина и Анатолия Чепигу. Официальная Москва не раз указывала на бездоказательность этих обвинений.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:НовичокСолсбериОзхо