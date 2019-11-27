ОЗХО одобрила внесение «Новичков» в список запретных химикатов
Члены Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) единогласно одобрили внесение в список запрещённых химикатов четырёх веществ семейства «Новичок», пишет ТАСС.
Отмечается, что на повестку были вынесены два предложения — от Канады, США и Нидерландов, а второе от России. РФ предложила более расширенный перечень веществ, рекомендуемых к запрету. В список вошло и вещество, найденное во время инцидента в Солсбери.
Напомним, что в отравлении бывшего полковникa Глaвного рaзведывaтельного упрaвления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервнопаралитическим веществом «Новичок» в Солсбери 4 марта 2018 года Великобритания подозревает россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Bellingcat якобы разоблачил, как агентов ГРУ Александра Мишкина и Анатолия Чепигу. Официальная Москва не раз указывала на бездоказательность этих обвинений.
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