Ouest-France: Несколько регионов Европы превратились в «пороховые бочки»
Белоруссия, Донбасс и Босния и Герцеговина – европейские регионы, которые являются «пороховыми бочками» большой войны. Об этом пишет французская газета Ouest-France.
Так, точкой напряженности является граница Белоруссии, куда прибыли тысячи беженцев из Иракского Курдистана. На территории может вспыхнуть вооруженный конфликт, считает автор статьи Фабьен Казенав.
Французский журналист считает, ситуация на Донбассе может «взорваться», если из-за роста напряженности в нее вмешается Россия.
Кроме того, Казенав напомнил об угрозе возобновления гражданской войны в Боснии и Герцеговине.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поставками на Украину современного летательного вооружения Запад только обостряет ситуацию на Донбассе, сообщает пресс-служба Кремля.
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