Эрдоган заявил, что при теракте в Анкаре погибли четыре человека

При теракте в Анкаре погибли четыре человека. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Казани заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

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Как сообщает пресс-служба Кремля, в начале переговоров глава российского государства выразил турецкой делегации соболезнования в связи с произошедшим.

«Благодарю вас за соболезнования. У нас четыре погибших. Пострадали 14 человек», - сказал Эрдоган.

Ранее глава МВД Турции Али Ерликая заявил, что теракт был совершён против объекта Tusa в районе Кахраманказан в Анкаре. По предварительным неофициальным данным, террорист-смертник осуществил взрыв на одном из охраняемых въездов на территорию завода TUSAŞ, после чего завязалась перестрелка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ТерактыТурцияРеджеп Тайип Эрдоган

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