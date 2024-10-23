Эрдоган заявил, что при теракте в Анкаре погибли четыре человека
При теракте в Анкаре погибли четыре человека. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Казани заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Как сообщает пресс-служба Кремля, в начале переговоров глава российского государства выразил турецкой делегации соболезнования в связи с произошедшим.
«Благодарю вас за соболезнования. У нас четыре погибших. Пострадали 14 человек», - сказал Эрдоган.
Ранее глава МВД Турции Али Ерликая заявил, что теракт был совершён против объекта Tusa в районе Кахраманказан в Анкаре. По предварительным неофициальным данным, террорист-смертник осуществил взрыв на одном из охраняемых въездов на территорию завода TUSAŞ, после чего завязалась перестрелка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru