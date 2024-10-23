Эрдоган заявил, что при теракте в Анкаре погибли четыре человека

Как сообщает пресс-служба Кремля, в начале переговоров глава российского государства выразил турецкой делегации соболезнования в связи с произошедшим.

«Благодарю вас за соболезнования. У нас четыре погибших. Пострадали 14 человек», - сказал Эрдоган.

Ранее глава МВД Турции Али Ерликая заявил, что теракт был совершён против объекта Tusa в районе Кахраманказан в Анкаре. По предварительным неофициальным данным, террорист-смертник осуществил взрыв на одном из охраняемых въездов на территорию завода TUSAŞ, после чего завязалась перестрелка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

