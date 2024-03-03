Отряды иракских шиитов атаковали израильский порт Хайфа

Вооруженные отряды шиитских группировок Ирака нанесли удар по израильскому порту Хайфа, сообщается в Telegram-канале движения «Исламское сопротивление Ирака».

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Атака произошла в пятницу, 1 марта. Беспилотник нанес удар по складу с химикатами в порту Хайфы, заявили в движении.

Информации о пострадавших, жертвах и разрушениях нет. Комментариев от властей Израиля пока не поступало.

Иракские шииты увеличили активность после обострения палестино-израильского конфликта и начала боев в секторе Газа.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что число жертв конфликта в секторе Газа превысило 30 тысяч, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: idf.il / ЦАХАЛ / стоп-кадр с видео
ТЕГИ:Сектор ГазаИракИзраиль

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