Народный артист России Алексей Гуськов станет ведущим научно‑популярного проекта — цикла «Что мы знаем о планете Земля?» на телеканале РЕН ТВ.



Создатели объединили строгие научные данные с динамикой, характерной для блокбастеров, а также задействовали передовые ИИ‑технологии для визуализации.



Благодаря инструментам искусственного интеллекта ведущий сможет «путешествовать» по разным уголкам планеты, оказываясь в самом центре природных процессов. С помощью эффектных экспериментов он раскроет суть сложных явлений и поможет зрителям разобраться в них.

Алексей Гуськов отметил, что работа с такими технологиями открывает новые творческие горизонты. По словам артиста, виртуальные миры, созданные с участием ИИ, — это вектор развития индустрии, а опыт работы в подобной среде напоминает технологии, знакомые по крупным голливудским проектам, в том числе по франшизе «Гарри Поттер».



Каждая серия, рассчитанная на 46 минут, превратится в научное расследование: в нём переплетутся знания из разных областей — от географии и биологии до химии и физики. В цикле найдут ответы на волнующие многих вопросы: например, сколько раз на Земле происходило массовое вымирание, можно ли научиться контролировать ураганы, какова роль соли в жизни планеты и что стоит за геологическими разломами земной коры.

