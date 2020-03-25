Отправленные в Италию российские военные остановились во Флоренции

Колонна спецтехники Минобороны России совершила свою первую остановку на территории Италии — во Флоренции.

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Отмечается, что колонна преодолела 250 километров на пути в Бергамо, где сложилась наиболее тяжелая ситуация с распространением коронавируса. Во Флоренции техника остановилась для проверки.

Всего военным специалистам предстоит преодолеть около 600 километров до конечной точки. На всем пути их сопровождают итальянские карабинеры.

Напомним, Россия отправила в Италию 14 самолетов, которые доставили в страну вирусологов, эпидемиологов и врачебно-сестринские бригады, а также мобильные авторазливочные станции для дезинфекции.

За минувшие сутки жертвами коронавируса в Италии стали 743 человека. Всего погибли 6820 человек.

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ФОТО: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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