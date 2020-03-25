Отправленные в Италию российские военные остановились во Флоренции

Отмечается, что колонна преодолела 250 километров на пути в Бергамо, где сложилась наиболее тяжелая ситуация с распространением коронавируса. Во Флоренции техника остановилась для проверки.



Всего военным специалистам предстоит преодолеть около 600 километров до конечной точки. На всем пути их сопровождают итальянские карабинеры.



Напомним, Россия отправила в Италию 14 самолетов, которые доставили в страну вирусологов, эпидемиологов и врачебно-сестринские бригады, а также мобильные авторазливочные станции для дезинфекции.



За минувшие сутки жертвами коронавируса в Италии стали 743 человека. Всего погибли 6820 человек.

