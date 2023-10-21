Открылся КПП «Рафах» на границе между Газой и Египтом

Контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» на границе Египта и сектора Газа начал действовать для доставки гуманитарных грузов жителям палестинского анклава. Об этом сообщает телеканал Al-Qahera el-Ekhbariya 21 октября.

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Первые грузовики доставили медикаменты, сообщает телеканал.

«Грузовики с гуманитарной помощью, среди которой медицинские лекарства и препараты, начали проезжать в сектор Газа через египетский КПП в Рафахе», — цитируют коллег «Известия».

Также стало известно, что граждане иностранных государства смогут выехать из Газы через КПП.

Ранее посольство США в Израиле сообщили, что контрольно-пропускной пункт «Рафах» между сектором Газа и Египтом откроется в субботу в 10:00 по местному времени, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Тарек Алиян
ТЕГИ:ИзраильПалестинаГуманитарная ПомощьСектор Газа

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