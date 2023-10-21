Открылся КПП «Рафах» на границе между Газой и Египтом

Первые грузовики доставили медикаменты, сообщает телеканал.

«Грузовики с гуманитарной помощью, среди которой медицинские лекарства и препараты, начали проезжать в сектор Газа через египетский КПП в Рафахе», — цитируют коллег «Известия».



Также стало известно, что граждане иностранных государства смогут выехать из Газы через КПП.

Ранее посольство США в Израиле сообщили, что контрольно-пропускной пункт «Рафах» между сектором Газа и Египтом откроется в субботу в 10:00 по местному времени, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



