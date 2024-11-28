Отключения электроэнергии после повреждения инфраструктуры начались в Луцке

По словам градоначальника, из-за частичного отключения электроэнергии в городе не функционирует электротранспорт, а вся критическая инфраструктура переведена на питание от генераторов.

Ранее экстренные отключения света ввели в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской областях и на подконтрольной Украине территории ДНР. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

