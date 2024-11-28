Отключения электроэнергии после повреждения инфраструктуры начались в Луцке

Отключения электричества в результате повреждения инфраструктуры начались в Луцке (Волынская область). Об этом заявил в своем Telegram-канале мэр города Игорь Полищук.

«Вбросы»: Песков отверг переговоры с Киевом о прекращении ударов по энергообъектам

По словам градоначальника, из-за частичного отключения электроэнергии в городе не функционирует электротранспорт, а вся критическая инфраструктура переведена на питание от генераторов.

Ранее экстренные отключения света ввели в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской областях и на подконтрольной Украине территории ДНР. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаЭлектроэнергия

Горячие новости

Все новости

партнеры