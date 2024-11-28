Отключения электроэнергии после повреждения инфраструктуры начались в Луцке
28 ноября 202410:07
Отключения электричества в результате повреждения инфраструктуры начались в Луцке (Волынская область). Об этом заявил в своем Telegram-канале мэр города Игорь Полищук.
По словам градоначальника, из-за частичного отключения электроэнергии в городе не функционирует электротранспорт, а вся критическая инфраструктура переведена на питание от генераторов.
Ранее экстренные отключения света ввели в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской областях и на подконтрольной Украине территории ДНР. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru