Массовое отключение света произошло в Казахстане, Киргизии и Узбекистане
Отключение электроэнергии зафиксировано в ряде городов Казахстана, Киргизии и Узбекистана.
В частности, перебои с электричеством наблюдаются в Алма-Ате и Алматинской области, Бишкеке, Ташкенте, пишут Известия. Местные СМИ сообщают, что в Бишкеке на фоне отключения перестали работать насосные станции, в Ташкенте остановлено метро.
Министерство энергетики Узбекистана подтвердило крупное отключение электроэнергии в некоторых регионах страны, специалисты работают над устранением неисправности, отмечает Ura.ru.
По данным СМИ, предварительно причиной проблем с электричеством стала авария в объединенной энергосистеме Центральной Азии.
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