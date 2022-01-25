Массовое отключение света произошло в Казахстане, Киргизии и Узбекистане

Отключение электроэнергии зафиксировано в ряде городов Казахстана, Киргизии и Узбекистана.

В Краснодаре без электричества остались 9 тысяч человек

В частности, перебои с электричеством наблюдаются в Алма-Ате и Алматинской области, Бишкеке, Ташкенте, пишут Известия. Местные СМИ сообщают, что в Бишкеке на фоне отключения перестали работать насосные станции, в Ташкенте остановлено метро.

Министерство энергетики Узбекистана подтвердило крупное отключение электроэнергии в некоторых регионах страны, специалисты работают над устранением неисправности, отмечает Ura.ru.

По данным СМИ, предварительно причиной проблем с электричеством стала авария в объединенной энергосистеме Центральной Азии.

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