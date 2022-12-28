СМИ: От принудительной мобилизации из Польши сбежали около 70 тысяч призывников

В начале декабря польское Минобороны анонсировало призыв 250 тысяч военнослужащих запаса на действительную военную службу в будущем году. Возраст потенциальных призывников не должен превышать 55 лет, также они не должны выполнять любых важных функций. Об этом сообщило издание «Московский комсомолец».

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Известно, что граждан Польши стали вызывать в военкоматы и вручать уведомления о мобилизации резервистов. В ходе учений предполагается научить их управляться с военной техникой и закрепить за той или иной воинской частью.

Такое решение польского оборонного ведомства вызвало негативную реакцию у соотечественников. Мужчины-поляки саботируют выдачу повесток, уклонение от военной службы стало будничным явлением, а резервисты призывного возраста массово покидают пределы Польши.

Заммэра Вольского районного управления Войцех Лесюк заявил, что Варшава разжигает войну и провоцирует развитие ситуации, аналогичное украинскому сценарию. Он отметил, что не удивлен очереди из автомобилей на границе с Германией. Проректор Академии прикладных наук в Познани Анджей Болевский занял противоположную позицию — он назвал покинувших Польшу мужчин трусливыми крысами.

Отмечается, что за несколько последних недель с территории Польши выехали около 70 тысяч мужчин призывного возраста. По мнению экспертов, к весне будущего года количество эмигрантов достигнет нескольких сотен тысяч.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что с февраля 2022 года в российско-украинском конфликте на стороне ВСУ сражались порядка 10 тысяч поляков. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МиграцияМобилизацияПольша
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