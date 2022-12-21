Эксперт: Польша хочет нанести удар России с территории Украины

Как отметил эксперт в беседе с Ura.ru, вскоре у польских военных появится «очень хорошая система ПВО», корейские танки «Пантера», самоходные артиллерийские установки. Кроме того, Варшава «в достаточно большом количестве» закупает истребители. Аналитик считает, что польская армия может стать самой сильной в Европе.

«У людей огромное желание учиться военной подготовке. Они открыли военные курсы. Поляки от мала до велика спят и видят, как отомстить России за годы угнетения, когда они были колонией. Ждите поляков. Тот, кто предупрежден, тот вооружен», — указал Прохватилов.

По словам военного аналитика, Польша также будет наращивать свой контингент на Украине: здесь появятся мощные польские частные военные компании.

«Сейчас готовят из Польши военную супердержаву Европы. И как она сработает против России, нужно посмотреть», — добавил Прохватилов.

Ранее полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор допустил, что США могут вступить в прямую конфронтацию с Россией, отправив своих солдат из Польши на Украину, напоминает РИА ФАН.

