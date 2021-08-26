От Польши и Латвии потребовали обеспечить беженцев из Белоруссии жильем и едой
Власти Польши и Латвии должны обеспечить жильем, а также продуктами питания, водой, одеждой и медицинской помощью беженцев с Ближнего Востока, застрявших на границе с Белоруссией, об этом сообщается в предварительном решении Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Отмечается, что данное решение не следует расценивать как требование о том, чтобы Польша или Латвия пропустили заявителей на свою территорию. Объявленная мера должна применяться в течение трех недель, до 15 сентября включительно.
По вопросу задержки на границе в ЕСПЧ обратились 32 гражданина Афганистана, 41 гражданин Ирака курдского происхождения.
Ранее Польша направила гуманитарную помощь нелегальным мигрантам на границе с Белоруссией. Пограничники обеих стран заблокировали беженцев на границе.
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