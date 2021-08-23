Польша направила гуманитарную помощь мигрантам на границе с Белоруссией
Польша направила гуманитарную помощь нелегальным мигрантам на границе с Белоруссией. Об этом сообщает глава канцелярии премьер-министра страны Михал Дворчик в своем Twitter.
"Со склада государственного агентства стратегических резервов выехал транспорт с гуманитарной помощью (палатки, одеяла, полевые кровати, средства индивидуальной защиты) для мигрантов на территории Белоруссии", - написал глава канцелярии.
Несколько десятков нелегальных мигрантов находятся на границе между Белоруссией и Польшей у деревни Уснаж-Гурны в Подляском воеводстве, поскольку им не удается попасть ни в Польшу, ни в Белоруссию. Пограничники обеих стран заблокировали беженцев на границе.
В Польше уверены, что мигранты находятся на белорусской территории, а не в нейтральной зоне.
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