Польша построит на границе с Белоруссией забор из колючей проволоки

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что на границе с Белоруссией будет построен забор из закрученной колючей проволоки, сообщает ТАСС.

По его словам, возводить заграждение начнут уже на этой неделе, а его высота составит 2,5 метра.

«Это будет солидное ограждение», - подчеркнул министр.

Кроме того, Блащак добавил, что в настоящее время пограничной охране помогают около тысячи военных, и в будущем их число планируется удвоить.

Ранее начальник Службы охраны государственной границы при литовском МВД генерал Рустамас Любаевас заявил, что заграждение на границе Литвы с Белоруссией будет построено в течение двух лет.