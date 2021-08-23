Польша построит на границе с Белоруссией забор из колючей проволоки
Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что на границе с Белоруссией будет построен забор из закрученной колючей проволоки, сообщает ТАСС.
По его словам, возводить заграждение начнут уже на этой неделе, а его высота составит 2,5 метра.
«Это будет солидное ограждение», - подчеркнул министр.
Кроме того, Блащак добавил, что в настоящее время пограничной охране помогают около тысячи военных, и в будущем их число планируется удвоить.
Ранее начальник Службы охраны государственной границы при литовском МВД генерал Рустамас Любаевас заявил, что заграждение на границе Литвы с Белоруссией будет построено в течение двух лет.
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