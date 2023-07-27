В России подсчитали, на сколько дней хватит резервов украинской армии

Ранее New York Times со ссылкой на представителей Пентагона сообщила, что Украина начала основную фазу контрнаступления, в бой идут тысячи военнослужащих, многие из которых прошли западную подготовку. В свою очередь агентство Bloomberg отметило активность ВСУ в Запорожской области. По словам Подберезкина, у украинской армии иссякают резервы.

«Осталось примерно 30% от того, что было изначально, несколько моторизированных и танковых бригад. Их можно бросить в одно наступление, если сконцентрировать все оставшиеся резервы. Насколько их хватит, зависит от интенсивности, с которой они будут использоваться. Судя по вчерашним событиям, в бой действительно брошены значительные подразделения. Это значит, что Украина вернулась к тактике, с которой начинала контрнаступление 4 июня. Тогда использовались достаточно крупные танковые и моторизированные подразделения, до батальона и больше. При таком подходе резервов ВСУ хватит на неделю-две. Если же их будут втягивать достаточно плавно, это займет три-четыре недели», — сказал Подберезкин.

Собеседник НСН также назвал направления наступления российской армии.

«Теоретически возможны как минимум два направления. Первое — это север (Харьковская область). Второе — юг Украины. Пока Одесса и Николаев остаются под контролем ВСУ, сохранятся логистические возможности для украинской армии. Российским войскам удалось уничтожить многие объекты инфраструктуры на юге Украины, но далеко не все, к тому же, они восстанавливаются. Нужно обязательно занимать эту часть и изолировать Украину от северного побережья Черного моря», — подытожил он.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украина рискует потерять оставшиеся войска, если продолжит наступление. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

