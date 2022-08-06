СМИ: Из сектора Газа выпустили около 80 ракет по Израилю

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), более 30 снарядов не долетели до израильской территории, 33 ракеты были сбиты с помощью систем противоракетной обороны «Железный купол». При этом 13 снарядов разорвались на территории страны. Данных о пострадавших не поступало.

В пятницу армия Израиля начала операцию «Рассвет» против джихадистов в секторе Газа.

