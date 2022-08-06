СМИ: Из сектора Газа выпустили около 80 ракет по Израилю
Бойцы палестинской группировки «Исламский джихад» (запрещена в России) выпустили из сектора Газа по территории Израиля около 80 ракет. Об этом сообщают израильские СМИ.
По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), более 30 снарядов не долетели до израильской территории, 33 ракеты были сбиты с помощью систем противоракетной обороны «Железный купол». При этом 13 снарядов разорвались на территории страны. Данных о пострадавших не поступало.
В пятницу армия Израиля начала операцию «Рассвет» против джихадистов в секторе Газа.
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