СМИ: Из сектора Газа выпустили около 80 ракет по Израилю

Бойцы палестинской группировки «Исламский джихад» (запрещена в России) выпустили из сектора Газа по территории Израиля около 80 ракет. Об этом сообщают израильские СМИ.

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По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), более 30 снарядов не долетели до израильской территории, 33 ракеты были сбиты с помощью систем противоракетной обороны «Железный купол». При этом 13 снарядов разорвались на территории страны. Данных о пострадавших не поступало.

В пятницу армия Израиля начала операцию «Рассвет» против джихадистов в секторе Газа.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сектор ГазаИзраиль
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