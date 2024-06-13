Остин: Страны НАТО поставили Киеву оружия на $98 млрд

Государства НАТО с 2022 года поставили Украине вооружений на сумму $98 млрд. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, передает ТАСС.

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«Мы уже обеспечили Украину военным снабжением на $98 млрд с 2022 года», — отметил глава Пентагона.

Остин выразил надежду, что объемы помощи Киеву в дальнейшем будут возрастать.

Между тем генеральный секретарь НАТО призвал сделать поставки военной помощи Украине обязательными для государств блока, так военная поддержка станет более масштабной и надежной, пишет 360.ru.

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ФОТО: www.defense.gov / Chad McNeeley, DO
ТЕГИ:ОружиеУкраинаНАТОПентагон

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