Остин: Страны НАТО поставили Киеву оружия на $98 млрд

«Мы уже обеспечили Украину военным снабжением на $98 млрд с 2022 года», — отметил глава Пентагона.

Остин выразил надежду, что объемы помощи Киеву в дальнейшем будут возрастать.

Между тем генеральный секретарь НАТО призвал сделать поставки военной помощи Украине обязательными для государств блока, так военная поддержка станет более масштабной и надежной, пишет 360.ru.

