Остин: Страны НАТО поставили Киеву оружия на $98 млрд
13 июня 202412:59
Государства НАТО с 2022 года поставили Украине вооружений на сумму $98 млрд. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, передает ТАСС.
«Мы уже обеспечили Украину военным снабжением на $98 млрд с 2022 года», — отметил глава Пентагона.
Остин выразил надежду, что объемы помощи Киеву в дальнейшем будут возрастать.
Между тем генеральный секретарь НАТО призвал сделать поставки военной помощи Украине обязательными для государств блока, так военная поддержка станет более масштабной и надежной, пишет 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru