Основателя каналов Nexta объявили в розыск. Ему грозит до 15 лет

Основателя одного из крупнейших белорусских Telegram-каналов Nexta Степана Путило объявили в розыск власти республики. На него заведено уголовное дело об организации массовых беспорядков и теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Почти бывший президент Лукашенко

Telegram-канал Nexta был создан в 2017 году и с тех пор освещает события, происходящие в Белоруссии.

Ранее в МВД Белоруссии сообщили о более 2 тысячах человек, ранее задержанных в ходе протестных акций, которых уже отпустили из мест заключения.

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ФОТО: Telegram-канал Nexta
ТЕГИ:TelegramБелоруссия
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