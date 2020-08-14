Основателя каналов Nexta объявили в розыск. Ему грозит до 15 лет
14 августа 202018:56
Основателя одного из крупнейших белорусских Telegram-каналов Nexta Степана Путило объявили в розыск власти республики. На него заведено уголовное дело об организации массовых беспорядков и теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Telegram-канал Nexta был создан в 2017 году и с тех пор освещает события, происходящие в Белоруссии.
Ранее в МВД Белоруссии сообщили о более 2 тысячах человек, ранее задержанных в ходе протестных акций, которых уже отпустили из мест заключения.
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14 августа 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru