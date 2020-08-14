Основателя каналов Nexta объявили в розыск. Ему грозит до 15 лет

Telegram-канал Nexta был создан в 2017 году и с тех пор освещает события, происходящие в Белоруссии.

Ранее в МВД Белоруссии сообщили о более 2 тысячах человек, ранее задержанных в ходе протестных акций, которых уже отпустили из мест заключения.

