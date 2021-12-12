Основатель WikiLeaks Ассанж перенес инсульт в тюрьме

Об этом сообщила его невеста Стелла Моррис. 27 октября Джулиан Ассанж перенес инсульт в тюрьме Белмарш, сообщило издание. Это случилось во время выступления по видеосвязи в Высоком суде Лондона. После инсульта у Ассанжа опустилось правое веко, возникли также проблемы с памятью и признаки неврологического повреждения.

Ранее стало известно, что апелляционный суд Англии и Уэльса удовлетворил апелляцию США об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

В США Ассанжа обвиняют в незаконном получении и раскрытии секретных данных. По 18 пунктам обвинения основателю Wikileaks грозит до 175 лет лишения свободы.



