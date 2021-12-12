Основатель WikiLeaks Ассанж перенес инсульт в тюрьме

Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж перенес инсульт в британской тюрьме строгого режима Белмарш, где он находится с 2019 года, пишет Mail on Sunday.

Главвред WikiLeaks назвал экстрадицию Ассанжа черным днем для журналистики

Об этом сообщила его невеста Стелла Моррис. 27 октября Джулиан Ассанж перенес инсульт в тюрьме Белмарш, сообщило издание. Это случилось во время выступления по видеосвязи в Высоком суде Лондона. После инсульта у Ассанжа опустилось правое веко, возникли также проблемы с памятью и признаки неврологического повреждения.

Ранее стало известно, что апелляционный суд Англии и Уэльса удовлетворил апелляцию США об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

В США Ассанжа обвиняют в незаконном получении и раскрытии секретных данных. По 18 пунктам обвинения основателю Wikileaks грозит до 175 лет лишения свободы.


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ТЕГИ:WikileaksДжулиан Ассанж
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