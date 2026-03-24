Россиян предупредили о риске слежки через умные устройства
Полностью защититься от слежки через умные устройства невозможно, однако риск можно снизить, выбирая технику от проверенных производителей. Об этом сообщил NEWS.ru эксперт в сфере IT, главный разработчик сайта Kremlin.ru и председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер.
По его словам, универсального способа избежать прослушки или слежки не существует. Он пояснил, что даже надежные меры не дают полной гарантии безопасности, а выбор устройств от известных компаний лишь уменьшает вероятность угроз.
Эксперт отметил, что производители с репутацией, как правило, уделяют больше внимания защите данных пользователей, однако это не исключает рисков полностью. При этом, добавил он, в повседневной жизни постоянно задумываться о подобных угрозах сложно.
Геллер также обратил внимание, что у недорогих устройств, таких как камеры или умные колонки, вопросы безопасности могут быть проработаны слабее, что делает их более уязвимыми, передает «Радиоточка НСН».
