В МВД Британии приняли решение экстрадировать Ассанжа в США
Глава МВД Великобритании Прити Пател приняла решение об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Об этом сообщается на странице организации в Twitter.
«Министр внутренних дел Великобритании одобрила экстрадицию издателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит 175-летний срок», — отмечается в сообщении.
WikiLeaks будет оспаривать это решение.
В апреле суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США. В Соединенных Штатах журналиста обвиняют в незаконном получении и раскрытии секретных данных, по 18 пунктам обвинения ему грозит 175 лет лишения свободы.
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