В МВД Британии приняли решение экстрадировать Ассанжа в США

«Министр внутренних дел Великобритании одобрила экстрадицию издателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит 175-летний срок», — отмечается в сообщении.

WikiLeaks будет оспаривать это решение.

В апреле суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США. В Соединенных Штатах журналиста обвиняют в незаконном получении и раскрытии секретных данных, по 18 пунктам обвинения ему грозит 175 лет лишения свободы.

