В МВД Британии приняли решение экстрадировать Ассанжа в США

Глава МВД Великобритании Прити Пател приняла решение об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Об этом сообщается на странице организации в Twitter.

Сторонники Ассанжа протестуют у здания МВД Великобритании

«Министр внутренних дел Великобритании одобрила экстрадицию издателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит 175-летний срок», — отмечается в сообщении.

WikiLeaks будет оспаривать это решение.

В апреле суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США. В Соединенных Штатах журналиста обвиняют в незаконном получении и раскрытии секретных данных, по 18 пунктам обвинения ему грозит 175 лет лишения свободы.

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ФОТО: РИА Новости//Алекс Макнотон
ТЕГИ:СШАЭкстрадицияВеликобританияДжулиан Ассанж
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