ООН будет следить за ситуацией вокруг Ассанжа

Организация объединенных наций (ООН) заявила о том, что будет следить за ситуацией вокруг основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого планируется экстрадировать в США. Об этом сообщает ТАСС.

Сторонники Ассанжа протестуют у здания МВД Великобритании

Ранее 17 июня стало известно, что глава МВД Великобритании Прити Пател приняла решение об экстрадиции Ассанжа в США. В ООН, в частности, заявили, что планируют отслеживать процесс апелляции данного решения.

В США Ассанжу грозит 175-летний срок лишения свободы. Он обвиняется в незаконном получении и раскрытии секретных данных.



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ТЕГИ:СШАДжулиан Ассанж
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