ООН будет следить за ситуацией вокруг Ассанжа

Ранее 17 июня стало известно, что глава МВД Великобритании Прити Пател приняла решение об экстрадиции Ассанжа в США. В ООН, в частности, заявили, что планируют отслеживать процесс апелляции данного решения.

В США Ассанжу грозит 175-летний срок лишения свободы. Он обвиняется в незаконном получении и раскрытии секретных данных.





