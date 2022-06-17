ООН будет следить за ситуацией вокруг Ассанжа
Организация объединенных наций (ООН) заявила о том, что будет следить за ситуацией вокруг основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого планируется экстрадировать в США. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее 17 июня стало известно, что глава МВД Великобритании Прити Пател приняла решение об экстрадиции Ассанжа в США. В ООН, в частности, заявили, что планируют отслеживать процесс апелляции данного решения.
В США Ассанжу грозит 175-летний срок лишения свободы. Он обвиняется в незаконном получении и раскрытии секретных данных.
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