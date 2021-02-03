Основатель Amazon намерен уйти с поста гендиректора компании в текущем году
Основатель американской компании Amazon Джефф Безос планирует покинуть должность гендиректора компании в текущем году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз компании.
Отмечается, что в начале второго полугодия Безос займет пост исполнительного председателя совета директоров. Согласно сообщению, должность гендиректора займет Энди Джесси.
Ранее сообщалось, что Безос вошёл в историю как первый миллиардер, состояние которого превысило 200 миллиардов долларов. Экономист Михаил Хазин в эфире НСН объяснил, какие факторы сыграли на то, что состояние основателя Amazon Джеффа Безоса достигло рекорда.
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