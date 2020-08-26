Хазин объяснил причину рекордного состояния главы Amazon Джеффа Безоса
Экономист Михаил Хазин в эфире НСН объяснил, какие факторы сыграли на то, что состояние основателя Amazon Джеффа Безоса достигло рекорда.
Самый богатый человек в мире, основатель и глава интернет-компании Amazon Джефф Безос вошёл в историю как первый миллиардер, состояние которого превысило 200 миллиардов долларов, сообщил журнал Forbes.
«В условиях коронавируса интернет-торговля, которая и так истребляла классический ритейл, стала развиваться еще сильней. Другой фактор – людям просто деньги девать некуда, денег много, а вкладываться некуда», - объяснил Хазин.
Нужно понимать, что 200 миллиардов долларов – это не те деньги, которые есть у Безоса, это капитализация принадлежащих ему акций. Вопрос в том, может ли он их продать? Правда, под них можно брать кредит, но не на полную сумму, добавил экономист.
По сути, это следствие пузыря на фондовых рынках и того, что нет объектов для инвестирования. Хазин назвал это это «умиранием нормального инвестиционного процесса».
Эксперт также добавил, что когда этот пузырь на фондовом рынке рухнет, то партия республиканцев лучше вытащит США из того кризиса, в который они попадут. «Просто потому, что они будут спасать не мировую долларовую систему вообще, а конкретно Соединенные Штаты Америки», - заключил он.
Ранее Хазин в эфире НСН объяснял, что нынешний уровень цен на нефть невыгоден никому.
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