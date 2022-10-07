Орбан назвал политику санкций «ошибочной» и призвал ее изменить

По словам главы государства, санкции не оправдали возложенных на них надежд, а Россия тем временем неплохо зарабатывает.

Орбан отмечает, что в ходе неформального саммита ЕС, обсуждаются вопросы: будет ли газ и электричество у стран Европы в ближайшие месяцы.

Первое заседание прошло в Праге с участием лидеров стран Евросоюза и не входящих в союз европейских государств.

Орбан ранее заявил, что из-за вмешательства Запада в операцию России Украина может потерять до половины своих территорий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

