Орбан назвал политику санкций «ошибочной» и призвал ее изменить

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал страны Европейского союза изменить санкционную политику, которую он считает ошибочной, поскольку Европа «медленно истекает кровью» из-за ограничений в отношении Москвы, написал политик в соцсетях.

Орбан призвал снять энергетические санкции ЕС против России до конца года

По словам главы государства, санкции не оправдали возложенных на них надежд, а Россия тем временем неплохо зарабатывает.

Орбан отмечает, что в ходе неформального саммита ЕС, обсуждаются вопросы: будет ли газ и электричество у стран Европы в ближайшие месяцы.

Первое заседание прошло в Праге с участием лидеров стран Евросоюза и не входящих в союз европейских государств.

Орбан ранее заявил, что из-за вмешательства Запада в операцию России Украина может потерять до половины своих территорий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/European People's Party
ТЕГИ:Санкции Против РоссииВенгрия
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