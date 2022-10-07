Орбан назвал политику санкций «ошибочной» и призвал ее изменить
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал страны Европейского союза изменить санкционную политику, которую он считает ошибочной, поскольку Европа «медленно истекает кровью» из-за ограничений в отношении Москвы, написал политик в соцсетях.
По словам главы государства, санкции не оправдали возложенных на них надежд, а Россия тем временем неплохо зарабатывает.
Орбан отмечает, что в ходе неформального саммита ЕС, обсуждаются вопросы: будет ли газ и электричество у стран Европы в ближайшие месяцы.
Первое заседание прошло в Праге с участием лидеров стран Евросоюза и не входящих в союз европейских государств.
Орбан ранее заявил, что из-за вмешательства Запада в операцию России Украина может потерять до половины своих территорий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,1 млн+23 045 / сут.
Умерли
388 тыс.+108 / сут.
Выздоровели
20,3 млн+41 536 / сут.
- Опубликован список изменений в экзамен на права
- Орбан назвал политику санкций «ошибочной» и призвал ее изменить
- Слуцкий ответил на слова Зеленского о превентивных ударах по России
- На Аляске задержаны россияне при попытке попасть в США
- В ООН прокомментировали слова Зеленского о ядерном ударе по России
- Госдеп: возможные перереговоры Байдена и Путина будет невозможно вести «как прежде»
- США: размещать ядерное оружие в Польше не планируется
- Корабль Crew Dragon с россиянкой на борту причалил к МКС
- СМИ: первый iPhone с разъемом USB-C выйдет в 2025 году
- Экс-президента Польши раскритиковали за призыв к переговорам Москвы и Киева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru