Орбан заявил, что удалось замедлить поезд, ведущий ЕС к войне

По его словам, выборы прошли так, как он планировал и хотел. «Этот поезд удалось замедлить. Можно и остановить, потому что во Франции, которая была страной, которая наиболее решительно выступала за войну, произошло настоящее политическое землетрясение. По словам премьер-министра, там должны быть назначены парламентские выборы, «и они уже были назначены», поскольку сторонники мира победили с большим количеством голосов. «Если партии, выступающие за мир, смогут победить и на парламентских выборах, то, я думаю, мы выиграем первую половину», — указал Орбан.

Он указал, что мир наступит тогда, когда бывший президент США Дональд Трамп «принесет вторую половину».

Досрочные выборы в Национальное собрание Франции дадут возможность французскому лидеру Эммануэлю Макрону и правящему большинству провести проевропейскую агитацию и активную избирательную кампанию, заявила профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина в разговоре с НСН.

