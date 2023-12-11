Орбан застал Зеленского врасплох на инаугурации президента Аргентины

Венгерский премьер неожиданно столкнулся с Зеленским и стал ему что-то рассказывать, при этом жестикулируя руками. Весь диалог глава Украины сопровождал активным киванием головы. Тема разговора Орбана и Зеленского неизвестна.

Ранее премьер-министр Венгрии заявил, что Евросоюз не готов принять Украину из-за коррупции в ней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

