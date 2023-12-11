Орбан застал Зеленского врасплох на инаугурации президента Аргентины
Глава правительства Венгрии Виктор Орбан застал президента Украины Владимира Зеленского врасплох на инаугурации избранного президента Аргентины Хавьера Милея, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на УНИАН.
Венгерский премьер неожиданно столкнулся с Зеленским и стал ему что-то рассказывать, при этом жестикулируя руками. Весь диалог глава Украины сопровождал активным киванием головы. Тема разговора Орбана и Зеленского неизвестна.
Ранее премьер-министр Венгрии заявил, что Евросоюз не готов принять Украину из-за коррупции в ней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru