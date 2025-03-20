Орбан прогнозирует скорый развал Европы

По его словам, необходимы «чистки» по образцу тех, что происходят в США. Премьер считает, что Европе необходимо новое руководство. Он указал, что из Еврокомиссии необходимо удалить сеть агентов Сороса, а из Европарламента — коррумпированных лоббистов.

Ранее Орбан выдвинул 12 требований к Евросоюзу. Среди них — равенство перед законом для всех стран-участников, национальный суверенитет, сильное вето для нацправительств, запрет на неестественное перевоспитание детей, отсутствие Украины в союзе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

