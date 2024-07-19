Орбан: ЕС и США лишились признания Глобального юга из-за позиции по Украине

Трансатлантическое сообщество лишилось признания со стороны Глобального Юга и стало масштабно изолированным из-за позиции по Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет для главы Евросовета Шарля Мишеля премьера Венгрии Виктора Орбана.

Орбан утверждает, что мирная инициатива Венгрии по Украине продвигается хорошо

Он предложил начать скоординированное политическое наступление на Глобальный Юг. Признания Глобального юга лишились ЕС и США, отметил политик.

Орбан отметил, что ЕС получил шанс на новую политику по Украине без копирования США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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