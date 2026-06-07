Росстат: В пяти сферах россияне получали более 200 тыс. рублей

В марте текущего года средние зарплаты россиян выше 200 тысяч рублей были зафиксированы в пяти отраслях, сообщает ТАСС.

По данным Росстата, в сфере добычи нефти и газа гражданам платили 226 тыс. руб. Столько же получали те, кто работал в области информации и связи. Зарплата занятым в производстве табачных изделий составляла 218 тыс. руб. В отрасли воздушного и космического транспорта можно было заработать 223 тыс. руб. Больше всего (314 тыс. руб.) зарплата была в сфере финансов и страхования. Ведомство отмечает, что средний размер зарплаты по стране в марте превысил 112,6 тыс. руб.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о росте зарплат в России на 30% в реальном выражении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ЗарплатыРабота

Горячие новости

Все новости

партнеры