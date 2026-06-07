Росстат: В пяти сферах россияне получали более 200 тыс. рублей
В марте текущего года средние зарплаты россиян выше 200 тысяч рублей были зафиксированы в пяти отраслях, сообщает ТАСС.
По данным Росстата, в сфере добычи нефти и газа гражданам платили 226 тыс. руб. Столько же получали те, кто работал в области информации и связи. Зарплата занятым в производстве табачных изделий составляла 218 тыс. руб. В отрасли воздушного и космического транспорта можно было заработать 223 тыс. руб. Больше всего (314 тыс. руб.) зарплата была в сфере финансов и страхования. Ведомство отмечает, что средний размер зарплаты по стране в марте превысил 112,6 тыс. руб.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о росте зарплат в России на 30% в реальном выражении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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