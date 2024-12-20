Орбан: В предложении об обмене пленными речь шла о 700 человек

В предложении Венгрии об обмене пленными между Москвой и Киевом, которое отверг президент Украины Владимир Зеленский, речь шла об обмене примерно 700 человек с каждой стороны, сообщил на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза венгерский премьер Виктор Орбан.

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Так он прокомментировал свое предложение о рождественском перемирии и обмене пленными.

Орбан считает, что Зеленский должен взять ответственность, принять ли перемирие на Рождество, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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